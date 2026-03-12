Россиянин остался без 1,7 миллиона рублей из-за отмененного гола в Лиге чемпионов

Россиянин остался без 1,7 миллиона рублей из-за ставки на матч Лиги чемпионов

Клиент букмекерской конторы (БК) остался без 1,7 миллиона рублей из-за неудачной ставки на матч Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и турецким «Галатасараем». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок сделал экспресс на 360 тысяч рублей из четырех событий с коэффициентом 4,82. В купон попали «Обе забьют — да» в Стамбуле (1,48), ИТБ1 (1,5) для «Атлетико» против «Тоттенхэма» (1,55), ИТБ2 (1,5) «Баварии» с «Аталантой» (1,50) и «Обе забьют — да» в матче «Ньюкасл» — «Барселона» (1,40).

Три события прошли идеально: «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 5:2, «Бавария» — «Аталанту» со счетом 6:1, а «Барселона» сыграла в ничью 1:1. В Стамбуле же «Галатасарай» победил 1:0 благодаря голу Марио Лемины, а у «Ливерпуля» VAR отменил их единственный шанс в виде гола Вирджила ван Дейка за игру рукой.

Ранее клиент БК поставил 1 миллион рублей на три футбольных матча. Все три прогноза оказались верными, и он выиграл 3,8 миллиона рублей.