Российский «Довод» сбросит «что-то смертоносное на головы супостатов»

Когструктор Иванов: В Туле создали линейку дронов «Довод» с машинным зрением

Тульские специалисты создали линейку дронов «Довод» с альтернативой в виде машинного зрения, которое может использоваться для транспортировки грузов и сброса боезарядов. Об этом ТАСС рассказали в организации «Народный фронт».

«Прилетела, бросила провиант, боекомплект или что-то смертоносное на головы супостатов и улетела обратно», — сказал главный конструктор семейства дронов «Овод» Андрей Иванов.

По его словам, «Довод» использует алгоритмы навигации, позволяющие за раз проанализировать триста точек на местности.

В организации заметили, что в семейство дронов «Овод» входят собственно линейка радиоуправляемых беспилотников «Овод», оптоволоконный дрон «Провод», воздушный ретранслятор «Проводник» и дрон с машинным обучением «Довод».

В феврале агентство со ссылкой на Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России научились восстанавливать оптоволоконные кабели для беспилотных летательных аппаратов.

В том же месяце Иванов сообщил РИА Новости, что российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей Вооруженных сил Украины.