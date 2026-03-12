Самая успешная «Мисс Россия» последних лет ответила на обвинения хейтеров

«Мисс Россия — 2024» Алексеева ответила на обвинения в обработке фотографий

Валентина Алексеева, завоевавшая титул «Мисс Россия» в 2024 году, столкнулась с нападками в соцсетях. Об этом сообщает VOICE.

19-летняя Алексеева триумфально выступила на международном конкурсе «Мисс БРИКС» в Казани, обойдя соперниц из 17 стран. Однако после публикации снимков с мероприятия самая успешная обладательница титула «Мисс Россия» последних лет была вынуждена отвечать на обвинения хейтеров, которые заподозрили ее в обмане. Недоброжелатели утверждали, что ее тонкая талия — результат обработки фотографий в фоторедакторе.

В ответ на обвинения девушка опубликовала видео закулисья, на котором ее фигура видна без ретуши. «Сейчас опять будете писать, что я фотошоплю талию. Нет, я не фотошоплю, она и была такая», — заявила модель.

Во время конкурса Алексеева покорила певца Филиппа Киркорова, который прямо со сцены пригласил ее сняться в своем клипе, пообещав продвигать «такую красоту дальше». Сама победительница призналась, что очень вымоталась за дни конкурса и сейчас восстанавливается после задержки рейса.

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева попала в топ-12 финалисток одного из самых престижных конкурсов в мире «Мисс Вселенная». Это лучший результат России с 2012 года.

Ранее сообщалось, что победительница национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева столкнулась с трудностями из-за попыток совмещать обучение в медицинском вузе со съемками и ведением соцсетей. Она призналась, что постоянно сталкивается с недосыпом из-за напряженного графика.

