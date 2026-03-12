Реклама

В России назвали ответственного за атаку на школу для девочек в Иране

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

С самого начала стало понятно, что начальная школа для девочек в Минабе на юге Ирана была выбрана для ракетной атаки по ошибке, так как рядом с ней находился реальный военный объект. О том, кто ответственен за произошедшее, рассказал специалист Центра безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков в беседе с «Новости Mail».

Он отметил, что военные передали здание для гражданских целей еще несколько лет назад. «Специально эту школу никто не бомбил, ведь от этого даже при самом циничном подходе только вред и никакой пользы. Вопрос — был ли это промах, техническая неисправность или халатность», — сказал эксперт.

Аналитик указал, что, скорее всего, удар по школе в Минабе стал следствием халатного отношения к подготовке и верификации разведданных.

Ермаков продолжил, сказав, что этот эпизод со школой тяжело был воспринят американским обществом, и государству приходится оправдываться. В то же время США не очень переживают за возмездие со стороны Ирана.

В целом же навряд ли кто-то понесет ответственность за произошедшее, счел аналитик. У американского военного ведомства принципиальная позиция «своих не сдавать», объяснил он.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на итоги предварительного расследования сообщила, что США ответственны за атаку на школу для девочек. Военные использовали ракеты Tomahawk. Удары совершены по ошибке в определении целей со стороны американских военных.

Атака на начальную школу в Иране произошла 28 февраля. Тогда глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о причастности Вашингтона к этому инциденту, сообщил, что США проводят расследование. При этом он отдельно указал, что американские военные «никогда не наносят удары по гражданским объектам».

