Наука и техника
Наука и техника
12:28, 12 марта 2026Наука и техника

В России объяснили конец ВМС Ирана

«Взгляд»: ВМС Ирана оставались ритуальным атрибутом, а не средством для войны
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Sepahnews / AP

Военно-морские силы (ВМС) Ирана, фактически полностью уничтоженные ударами США в ходе операции Epic Fury («Эпическая ярость»), не были готовы к ведению настоящей войны, поскольку представляли собой церемониальный флот и инструмент дипломатии, пишет «Взгляд».

Издание напоминает, что военный потенциал ВМС Ирана в результате ударов США был фактически обнулен за несколько дней без существенных потерь с американской стороны. «Взгляд» проанализировал предшествующий Epic Fury период развития ВМС Ирана и пришел к выводу, что заявляемые иранской стороной характеристики и возможности военных кораблей не соответствовали действительности.

«Его флот до самого конца оставался ритуальным державным атрибутом, а не средством ведения войны. Он был годен для парадов, демонстрации флага, дальних походов и патриотических телепередач, но воевать не мог», — пишет издание, заключая, что наблюдаемый финал ВМС Ирана является закономерным.

Ранее издание TWZ заметило, что американская сторона в ходе операции Epic Fury могла впервые в реальных боевых условиях использовать баллистические ракеты для поражения движущихся кораблей противника, что является предзнаменованием будущих военных кампаний США.

Также в марте опрошенные газетой «Известия» эксперты заявили, что возможная потеря Ираном военного флота некритична, поскольку не помешает Тегерану заблокировать Ормузский пролив.

    Обсудить
