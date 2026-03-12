Дипломат Долгов назвал резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку игрой в наперстки

Голосование по ближневосточному конфликту показало, что Совбез (СБ) ООН парализован из-за позиции ряда его западных членов. Так оценил недавнюю резолюцию ведомства дипломат Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд».

По его мнению, прошедшее голосование сравнимо с игрой в наперстки, когда «объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена». В то же время, продолжил Долгов, Совбез ООН одобрил одностороннее требование в адрес Ирана о прекращении атаки на арабские страны. В нем же не были указаны остальные участники конфликта, такие как США и Израиль, подметил дипломат.

Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН

Константин Долгов чрезвычайный и полномочный посол России

Дипломат уточнил, что подобный исход голосования является очередным подтверждением того, что Совбез ООН «не способен должным образом реагировать на острые угрозы». Резолюция, констатировал эксперт, не отвечает целям поддержания мира, хотя Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и хочет восстановить ее уровень авторитета.

Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций Константин Долгов чрезвычайный и полномочный посол России

Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке. При этом он принял резолюцию Бахрейна с критикой действий Ирана. В свою очередь, Россия и Китай воздержались от голосования.