Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 12 марта 2026Мир

В России оценили резолюцию Совбеза ООН по ближневосточному конфликту

Дипломат Долгов назвал резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку игрой в наперстки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Голосование по ближневосточному конфликту показало, что Совбез (СБ) ООН парализован из-за позиции ряда его западных членов. Так оценил недавнюю резолюцию ведомства дипломат Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд».

По его мнению, прошедшее голосование сравнимо с игрой в наперстки, когда «объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена». В то же время, продолжил Долгов, Совбез ООН одобрил одностороннее требование в адрес Ирана о прекращении атаки на арабские страны. В нем же не были указаны остальные участники конфликта, такие как США и Израиль, подметил дипломат.

Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН

Константин Долговчрезвычайный и полномочный посол России

Дипломат уточнил, что подобный исход голосования является очередным подтверждением того, что Совбез ООН «не способен должным образом реагировать на острые угрозы». Резолюция, констатировал эксперт, не отвечает целям поддержания мира, хотя Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и хочет восстановить ее уровень авторитета.

Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций

Константин Долговчрезвычайный и полномочный посол России

Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке. При этом он принял резолюцию Бахрейна с критикой действий Ирана. В свою очередь, Россия и Китай воздержались от голосования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

    Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

    В России обвалились цены на некоторые модели Honda

    Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok