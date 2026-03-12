Врач предупредила об опасности избыточного количества воды

Врач Проскура: Избыточное количество воды может привести к повышению давления

Врач-нефролог Мария Проскура опровергла миф о необходимости выпивать два литра воды в день и объяснила, от чего зависит потребность организма в жидкости. Специалистку цитирует «Газета.Ru».

По словам врача, универсальной нормы потребления воды не существует. Необходимое организму количество жидкости зависит от возраста, массы тела, климата, уровня физической активности, количества соли в рационе и общего состояния здоровья человека.

Также нефролог опровергла распространенный миф о необходимости обязательно выпивать два литра воды в день. «Избыточное употребление жидкости не "промывает" почки и не предотвращает развитие их заболеваний», — отметила врач. Кроме того, она предупредила, что при сердечной недостаточности или сниженной функции почек слишком большое количество воды навредить и привести к повышению артериального давления или другим опасным состояниям.

