14:39, 13 марта 2026Интернет и СМИ

Борющийся с раком Кушанашвили призвал помиловать Лерчек

Телеведущий Отар Кушанашвили призвал помиловать заболевшую раком Лерчек
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком, призвал помиловать блогершу Валерию Чекалину (Лерчек), у которой нашли онкологическое заболевание. Мнением он поделился в шоу «Каково?!», выпуск доступен на YouTube.

«Если у нее рак, да еще с метастазами, я умоляю тех, от кого это зависит, остановить правосудие и дать ей лечиться и пожить. (...) Я призываю вас к милосердию», — сказал Кушанашвили.

Ведущий пояснил, что предпочитает верить Лерчек в этом вопросе из-за его серьезности. При этом он отметил, что в целом негативно относится к блогерше.

Ранее сообщалось, что Чекалину госпитализировали для химиотерапии. Ее начнут лечить 13 марта в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина.

4 марта стало известно, что Чекалину поместили в реанимацию онкологического отделения. Позднее ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогерши нашли рак и метастазы в легких. Подруга Лерчек, блогерша Алина Акилова добавила, что у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии.

