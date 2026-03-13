Футбольные команды «Спартак» и «Динамо» оштрафовали после матча в Кубке России

«Спартак» оштрафовали на 200 тысяч рублей, его фанаты ломали кресла и туалеты

Футбольные «Спартак» и «Динамо» оштрафовали после матча команд в Кубке России. Об этом сообщил «Матч ТВ».

За скандирование болельщиками ненормативной лексики «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей. Штраф для «Динамо» за аналогичное деяние составил 50 тысяч. Кроме того, бело-голубые заплатили 100 тысяч за пять желтых карточек во время игры и удаление представителя тренерского штаба.

Также глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что спартаковцы оштрафованы на 100 тысяч за вандализм со стороны их фанатов. «Было выявлено 32 сломанных кресла, в санузлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити» — заявил Григорьянц.

«Динамо» переиграло «Спартак» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:2. Ответный матч команды сыграют 18 марта на стадионе красно-белых.

Ранее КДК РФС оштрафовал ЦСКА за расистские выкрики фанатов клуба в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.