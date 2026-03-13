Реклама

Китай прокомментировал удар по иранской школе для девочек

МИД Китая осудил удар по иранской школе и назвал его нарушением морали
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mehr News Agency / Reuters

Китайская Народная Республика (КНР) осудила ракетный удар по иранской школе для девочек в Минабе, назвав его нарушением человеческой морали. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Китай осуждает все неизбирательные атаки на гражданское население и невоенные объекты, а нападения на школы, причиняющие вред детям, являются более серьезным нарушением международного гуманитарного права и переступают грань человеческой морали и совести», — сказал дипломат.

Атака на начальную школу в Иране произошла 28 февраля. Тогда глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о причастности Вашингтона к удару, сообщил, что США проводят расследование. При этом он отдельно указал, что американские военные «никогда не наносят удары по гражданским объектам».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

