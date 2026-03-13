Реклама

На Украине обвинили Венгрию в провокации

На Украине сочли провокацией желание венгерской делегации посетить «Дружбу»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Венгрия планирует очередную провокацию против Украины — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал соответствующую задачу руководителю венгерской делегации, прибывшей в республику без приглашения. Об этом в Telegram заявил украинский боец Кирилл Сазонов.

«Попавшие в сеть данные свидетельствуют — [венгерский госсекретарь] Габор Чепек должен требовать получения от МИД Украины и СБУ разрешения на посещение нефтепровода "Дружба". Ответ венграм очевиден — отказ», — написал Сазонов.

По его оценке, визит не был согласован, дипломатический протокол нарушен, а нефтепровод не является открытым объектом. Сазонов считает, что цель Орбана — создать выгодный образ для избирателей, а в результате обвинить Украину в отказе от дипломатического решения вопроса.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила комиссию на Украину с целью инспекции нефтепровода. Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «приехали какие-то люди» и причины визита ему неизвестны.

Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро в ответ на прекращение транзита российской нефти. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Киев пытается спровоцировать энергокризис в стране перед выборами.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отказывал Будапешту в проведении инспекции. Украинские власти утверждали, что «Дружба» не функционирует из-за ударов. Однако позже украинский лидер заявил о нежелании восстанавливать нефтепровод. «Это моя позиция. Потому что это российская нефть», — сказал он.

