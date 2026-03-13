Раскрыты результаты опознания найденных в реке под Москвой детских тел

РИА Новости: Обнаруженные в Звенигороде тела пропавших детей опознали

Детей, обнаруженных без признаков жизни в акватории Москвы-реки в Звенигороде, опознали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, тела принадлежат двоим из троих пропавших в этом районе подростков.

Ранее МЧС обнародовало кадры с места пропажи несовершеннолетних. Как сообщили в ведомстве, за сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратных метров реки. На берегах работают пешие группы.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Согласно основной версии, они провалились под лед на реке, у которой часто проводили время. 11 марта нашли одного из мальчиков. Два дня спустя в пяти километрах от него обнаружили второе тело.