19:30, 13 марта 2026

Развеян популярный миф о пользе трав

Профессор Котенко: Целебные травы могут быть опасны для здоровья
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yasinozturkk / Shutterstock / Fotodom

Многие травы, которые считаются целебными, бесполезны, а иногда даже опасны для здоровья, заявил профессор кафедры общей терапии Пироговского университета Олег Котенко. Популярный миф о пользе фитотерапии он развеял в беседе с «Газетой.Ru»

Котенко предупредил, что трава впитывает в себя не только полезные вещества, но и вредные частицы из окружающей среды. По его словам, даже в идеально чистых травах могут встретиться вредные примеси. «Что бы вам ни говорили, эта трава могла расти где-то недалеко от Московской кольцевой автодороги», — заявил специалист.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Эксперт подчеркнул, что даже такие популярные народные средства, как лист брусники, не стоит принимать долго. Он уточнил, что это средство, которое традиционно считается полезным для почек, при приеме более десяти дней может привести к противоположному эффекту.

Вместо того чтобы верить в пользу трав, Котенко призвал снижать реальные факторы риска. Например, отказаться от курения, контролировать вес и не принимать без необходимости никакие лекарства.

Ранее врач-нефролог Мария Проскур назвала мифом мнение о том, что каждый день следует выпивать по два литра воды. По ее словам, потребность организма в жидкости зависит от климата, уровня физической активности, количества соли в рационе и общего состояния здоровья человека.

