Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 13 марта 2026Мир

Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamed Jafarnejad / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Его слова прозвучали в эфире Fox News.

«Думаю, скорее всего, да. Думаю, он пострадал, но, наверное, в какой-то форме он жив, да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи подтвердил, что Моджтаба Хаменеи ранен, но отметил, что глава государства чувствует себя хорошо.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он подчеркнул, что Москва была и остается надежным партнером Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Макрон сделал заявление о нефтепроводе «Дружба»

    Развеян популярный миф о вреде снотворных препаратов

    Близкая подруга заболевшей раком Лерчек рассказала о ее настроении перед химиотерапией

    В России заметно снизились цены на шины для наступающего сезона

    Назван способ забрать ипотечную квартиру при разводе

    Иранский посол назвал Израиль онкологической опухолью

    Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке после прогулки экс-супруга с молодой спутницей

    Названа приоритетная цель для российских артиллеристов на СВО

    Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok