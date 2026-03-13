В России захотели в 10 раз увеличить штраф за антисанитарию в квартирах

Депутат Колунов: Штраф за антисанитарию в квартирах могут увеличить в 10 раз

В России захотели в 10 раз увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. О его возможном ужесточении заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью агентству ТАСС.

По словам парламентария, соответствующий законопроект получил поддержку профильных ведомств и может быть рассмотрен в нынешнем году. Он отметил, что размер штрафа, которым за антисанитарию наказывают сейчас — от 500 до 1000 рублей для физических лиц, — был утвержден еще в 2008 году. Депутат заявил, что предложил их поднять по крайней мере в 10 раз, поскольку они «ничтожные». В результате его инициативу поддержали в Роспотребнадзоре и Минстрое, хотя сочли, что ее стоит доработать. «Я думаю, что до конца года мы с этим справимся», — добавил он.

Колунов пояснил, что неприятный запах, который исходит от жилья, больше похожего на свалку, не только доставляет другим жильцам неудобства, но и негативно влияет на стоимость аренды либо продажи остальных квартир в доме. Собственников, нарушающих санитарно-эпидемиологические нормы, он разделил на две категории: тех, кто разводит животных в коммерческих целях, и тех, кто превращает квартиру в свалку из-за психических проблем. На первый тип, убежден парламентарий, ужесточение наказания повлияет положительно, ведь при уплате штрафа «в следующий раз задумаешься и где-то лишний раз почистишь» помещение. Что касается Плюшкиных, в этом случае штрафы могут принести результат, если дело доходит до судебных приставов, заключил депутат.

Ранее стало известно, что практически половина россиян, которые проживают в многоквартирных домах, жалуются на оставленный соседями мусор в подъезде.