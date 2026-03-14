Финский политик сделал неожиданное заявление о России

Политик Мема: Предложение Финляндии разместить ЯО посылает РФ опасный сигнал

Возможное размещение ядерного оружия (ЯО) в Финляндии не останется незамеченным с российской стороны. Об этом заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Я призываю правительство Финляндии не совершать роковую ошибку, допуская такие изменения в законе. Это посылает России наихудший сигнал и резко усиливает напряженность в странах Балтии», — указал он.

По словам Мема, ЯО не сделает Финляндию безопаснее «ни сейчас, ни завтра, ни когда-либо в будущем».

Ранее Армандо Мема заявил, что игнорирование требований безопасности России в вопросе о ядерном оружии может оказаться стратегической ошибкой для Финляндии. Он отметил, что Москва выразила озабоченность по поводу решения Стокгольма изменить закон, разрешающий наличие ядерного оружия в стране.

До этого постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Финляндию потенциальной целью для ответного удара в случае ввоза ядерного оружия.