Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 14 марта 2026

Финский политик сделал неожиданное заявление о России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Возможное размещение ядерного оружия (ЯО) в Финляндии не останется незамеченным с российской стороны. Об этом заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Я призываю правительство Финляндии не совершать роковую ошибку, допуская такие изменения в законе. Это посылает России наихудший сигнал и резко усиливает напряженность в странах Балтии», — указал он.

По словам Мема, ЯО не сделает Финляндию безопаснее «ни сейчас, ни завтра, ни когда-либо в будущем».

Ранее Армандо Мема заявил, что игнорирование требований безопасности России в вопросе о ядерном оружии может оказаться стратегической ошибкой для Финляндии. Он отметил, что Москва выразила озабоченность по поводу решения Стокгольма изменить закон, разрешающий наличие ядерного оружия в стране.

До этого постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Финляндию потенциальной целью для ответного удара в случае ввоза ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США отвергли усилия арабских стран по урегулированию конфликта с Ираном

    Финский политик сделал неожиданное заявление о России

    Эпичное извержение одного из самых активных вулканов в мире попало на видео

    США запустили противобункерную ракету по Ирану

    Нетаньяху обратился к Украине с одной просьбой

    Раскрыта причина смерти заслуженной артистки РСФСР Арининой

    Американский сенатор выступил с тревожным для Трампа прогнозом

    Швейцария отказала США в пролете самолетов-разведчиков

    Средства ПВО сбили свыше 60 летевших на Москву БПЛА

    Франция отказала Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok