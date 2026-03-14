Савелий Коростелев занял десятое место в марафоне на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев занял десятое место в марафоне на 50 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Осло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел дистанцию за 1 час 53 минуты и 2,4 секунды. Больше половины дистанции он держался в лидирующей группе, но затем отпустил соперников.

Первые восемь мест заняли лыжники из Норвегии. Победу одержал Эйнар Хедегарт, за ним финишировал Харальд Эстберг Амундсен, а тройку замкнул Мартин Левстрем Нюэнгет.

Гонку пропустил 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Норвежец после падения в спринте был госпитализирован с сотрясением мозга.