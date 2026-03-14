00:06, 14 марта 2026Россия

Раскрыты подробности обнаружения детских тел в реке под Москвой

Перед обнаружением тела второго подростка из Звенигорода зону поисков расширили
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Перед тем, как обнаружить тело второго пропавшего подростка из Звенигорода, спасатели расширили акваторию поиска утром 13 марта. Подробностями с журналистами aif.ru поделилась глава пресс-службы Водолазной группы «ДобротворецЪ» София Морозова.

По ее словам, длина трека от штаба вниз по течению составила 20 километров — это расстояние до конечной точки зоны поисков. Уточняется, что сотрудники группы выполняли утреннее патрулирование на воде и дошли до конца зоны поисков.

«При возвращении в обратную сторону где-то на расстоянии шесть-семь километров от штаба обнаружила тело», — пояснила Морозова. Как отметила руководитель пресс-службы, водолазы работают в полной взаимосвязи со всеми спецслужбами. На месте развернут оперштаб, принимающий необходимые решения в режиме реального времени.

Как выяснилось ранее, зону поиска тела третьего ребенка в Звенигороде расширили до 20 километров.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков бесследно исчезли в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Оказалось, что подростки планировали поздравить подругу с наступающим Международным женским днем на берегу Москвы-реки. Следователи раскрыли, что несовершеннолетние сначала отправились в магазин, купили шоколад, пошли к реке и провалились под лед.

11 марта тело одного из мальчиков нашли в двух километрах от района пропажи. Спустя два дня в пяти километрах от него обнаружили второе тело.

