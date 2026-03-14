09:17, 14 марта 2026

Трамп предложил блогеру Полу устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым

Дональд Трамп предложил Джейку Полу устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Джейк Пол

Джейк Пол. Фото: Kirby Lee / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил блогеру Джейку Полу, который спросил у главы государства, с кем ему стоит устроить бой. Интервью опубликовано на канале Пола в YouTube.

Политик предложил соотечественнику встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Как насчет Хабиба? Мне кажется, он просто великолепен», — заявил Трамп.

В декабре прошлого года Пол провел бой по правилам бокса с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Блогер был нокаутирован в шестом раунде и получил перелом челюсти.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств, россиянин был чемпионом UFC в легком весе. Он завершил карьеру в 2020 году, победив Джастина Гейджи удушающим приемом на турнире UFC 254.

