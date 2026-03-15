Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:54, 15 марта 2026

Еще две футболистки сборной Ирана вернулись на родину из Австралии

Две футболистки и сотрудница сборной Ирана вернулись на родину из Австралии
Владислав Уткин

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана вернулись на родину из Австралии. Об этом сообщает ESPN.

«Они приняли решение присоединиться к остальной команде и отправиться обратно в Иран. Когда они сообщили об этом австралийским властям, им неоднократно предлагали обсудить варианты», — заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

В свою очередь, иранское информационное агентство Tasnim назвало возвращение спортсменок в команду «позорным провалом американо-австралийского проекта». По мнению издания, данная ситуация является очередным провалом для президента США Дональда Трампа.

Сборная Ирана в конце февраля, до начала конфликта на Ближнем Востоке, прибыла в Австралию для участия в женском Кубке Азии. После начала бомбежек Ирана пять футболисток пожелали остаться на Зеленом континенте и получили гуманитарные визы, остальная команда улетела в Малайзию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok