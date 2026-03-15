Еще две футболистки сборной Ирана вернулись на родину из Австралии

Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана вернулись на родину из Австралии. Об этом сообщает ESPN.

«Они приняли решение присоединиться к остальной команде и отправиться обратно в Иран. Когда они сообщили об этом австралийским властям, им неоднократно предлагали обсудить варианты», — заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

В свою очередь, иранское информационное агентство Tasnim назвало возвращение спортсменок в команду «позорным провалом американо-австралийского проекта». По мнению издания, данная ситуация является очередным провалом для президента США Дональда Трампа.

Сборная Ирана в конце февраля, до начала конфликта на Ближнем Востоке, прибыла в Австралию для участия в женском Кубке Азии. После начала бомбежек Ирана пять футболисток пожелали остаться на Зеленом континенте и получили гуманитарные визы, остальная команда улетела в Малайзию.