22:13, 9 марта 2026Спорт

Пять футболисток сборной Ирана пожелали остаться в Австралии

Владислав Уткин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Пять футболисток сборной Ирана пожелали остаться в Австралии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я только что говорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана по футболу. Он занимается этим вопросом. Пяти спортсменкам уже помогли, а остальные на очереди», — написал Трамп.

Трамп добавил, что часть футболисток изъявила желание вернуться в Иран. «Некоторые спортсменки считают, что должны вернуться, поскольку беспокоятся о безопасности своих родных, в том числе из-за угроз членам их семей, если они не вернутся», — заявил Трамп.

Женская команда Ирана принимала участие в Кубке Азии по футболу, проходившем в Австралии. Перед матчем с Южной Кореей девушки не стали петь гимн своей страны.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил отказ сборной страны от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет предстоящим летом в США, Мексике и Канаде. Иранцы квалифицировались на турнир и попали в группу G, где должны сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его превентивным. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позже Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которую назвали «Эпическая ярость».

