Гастроэнтеролог предупредила об опасности капусты

Гастроэнтеролог Чистик: Капусту нельзя употреблять при болезнях кишечника и язве

Врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик в разговоре с РИА Новости раскрыла, кому нельзя употреблять в пищу капусту из-за того, что она содержит клетчатку, которая вызывает вздутие.

По словам специалиста, овощ противопоказан тем, у кого есть болезни кишечника, например, такие как: энтероколит, колит, а также панкреатит, гастрит и язва.

Кроме того, следует сократить употребление капусты людям с метеоризмом и чрезмерным газообразованием.

До этого Ольга Чистик перечислила категории людей, которым противопоказано употреблять в пищу лук.

А врач гастроэнтеролог клиники DocMed Амалия Нагиева раскрыла опасность добавки с омега-3 (рыбьего жира — прим. «Ленты.ру») для некоторых категорий людей.