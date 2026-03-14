Российскому борцу вольного стиля Бозигиту Исламгерееву подарили кроссовер

Российскому борцу вольного стиля Бозигиту Исламгерееву вручили кроссовер за победу на молодежном чемпионате Европы в Сербии. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Подарок был сделан Умаром Кремлевым, Михаилом Мамиашвили и Федерацией спортивной борьбы России. 20-летний чемпион исполнил прием «прыжок кобры» в финале против француза Рахима Магамадова.

Спортсмен выразил искреннюю благодарность дарителям. Он подчеркнул, что подобная поддержка вдохновляет его на упорные тренировки и будущие триумфы на международной арене.

Исламгереев победил в весовой категории до 86 килограммов. При этом украинец Артур Костюк, занявший третье место, повернулся спиной к флагам во время гимна Российской Федерации.