Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:03, 15 марта 2026

В России сделали подарок выполнившему «прыжок кобры» борцу

Российскому борцу вольного стиля Бозигиту Исламгерееву подарили кроссовер
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Скриншот: Telegram-канал Sport Baza

Российскому борцу вольного стиля Бозигиту Исламгерееву вручили кроссовер за победу на молодежном чемпионате Европы в Сербии. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Подарок был сделан Умаром Кремлевым, Михаилом Мамиашвили и Федерацией спортивной борьбы России. 20-летний чемпион исполнил прием «прыжок кобры» в финале против француза Рахима Магамадова.

Спортсмен выразил искреннюю благодарность дарителям. Он подчеркнул, что подобная поддержка вдохновляет его на упорные тренировки и будущие триумфы на международной арене.

Исламгереев победил в весовой категории до 86 килограммов. При этом украинец Артур Костюк, занявший третье место, повернулся спиной к флагам во время гимна Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok