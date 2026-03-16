23:10, 16 марта 2026

Иран поедет на чемпионат мира по футболу


Владислав Уткин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сборная Ирана поедет на чемпионат мира по футболу-2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США. Об этом сообщает AP со ссылкой на генерального секретаря Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Джона Виндзора.

«Иран будет играть. Они члены АФК, и мы хотим, чтобы они играли. В конце концов, именно Федерация футбола Ирана должна решить, будут ли они играть. И на сегодняшний день они сообщили нам, что едут на чемпионат мира», — сказал Виндзор.

Сборная Ирана должна сыграть на американской территории с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о возможном выступлении команды на ЧМ. «У нас определенно нет возможности участвовать в подобном»», — отметил он. После того как президент США Дональд Трамп заявил о неуместности участия иранцев на чемпионате мира, Доньямали добавил, что из числа участников планетарного форума нужно исключить самих американцев, так как они не могут, по его мнению, обеспечить безопасность.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных. Иран уже завоевал путевку на турнир.

