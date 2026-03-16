Крупный ближневосточный порт прекратил погрузку нефти

Reutrers: Порт Фуджайра в ОАЭ приостановил погрузку нефти после атаки БПЛА

Погрузка нефти в крупном ближневосточном порту Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) была приостановлена после атаки беспилотника по нефтепромышленному району. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Порт активно используется для отгрузки местного сорта нефти Murban на внешние рынки. Через Оманский залив, расположенный вблизи Ормузского пролива, отправляется на экспорт примерно 1 миллион баррелей в сутки этой марки сырья. Это примерно процент от всего мирового спроса на нефть, отметили собеседники агентства.

Приостановка погрузки сырья в порту Фуджайра может стать еще одним тревожным сигналом для участников глобального энергетического рынка, которые и без того опасаются возможного дефицита предложения нефти. В настоящее время в пострадавшем от атаки беспилотника районе, где сосредоточены нефтяные предприятия, пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания. О жертвах среди работников заводов не сообщалось.

Временная пауза в погрузке нефти в порту Фуджайра стала уже второй за последние несколько дней. Угрозы новых атак беспилотников сохраняются. Эти нападения фиксируются на фоне продолжающейся затяжной блокады Ормузского пролива, через который до недавнего времени проходила треть мировой торговли нефтью. На фоне эскалации в регионе цены на эталонную североморскую марку Brent превысили 105 долларов за баррель. При наихудшем раскладе сырьевые котировки могут достичь 145 долларов, спрогнозировали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs.