Назван фаворит РПЛ после победы «Зенита» над «Спартаком»

«Зенит» после победы над «Спартаком» назван фаворитом РПЛ

Букмекеры назвали фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы петербургского «Зенита» над московским «Спартаком» в 21-м туре. Об этом сообщает Sport24.

По мнению аналитиков, главным претендентом на победу в турнире являются сине-бело-голубые. Их успех оценивается коэффициентом 1,90.

На втором месте в списке фаворитов расположился действующий чемпион «Краснодар», на который можно поставить с коэффициентом 2,70. Тройку претендентов замкнул «Локомотив» (7,75).

«Зенит» победил «Спартак» (2:0) 14 марта. Петербуржцы набрали 45 очков и на одно очко отстают от лидирующего «Краснодара».