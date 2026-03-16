11:23, 16 марта 2026

Назван фаворит РПЛ после победы «Зенита» над «Спартаком»

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Букмекеры назвали фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы петербургского «Зенита» над московским «Спартаком» в 21-м туре. Об этом сообщает Sport24.

По мнению аналитиков, главным претендентом на победу в турнире являются сине-бело-голубые. Их успех оценивается коэффициентом 1,90.

На втором месте в списке фаворитов расположился действующий чемпион «Краснодар», на который можно поставить с коэффициентом 2,70. Тройку претендентов замкнул «Локомотив» (7,75).

«Зенит» победил «Спартак» (2:0) 14 марта. Петербуржцы набрали 45 очков и на одно очко отстают от лидирующего «Краснодара».

    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    ОАЭ продлили закрытие воздушного пространства

    Московским автомобилистам порекомендовали не менять резину

    Россиянин поплатился жизнью за оскорбления по национальному признаку

    Рыбак поймал огромного белого амура и установил мировой рекорд

    Три продукта назвали идеальным «топливом» для тревожности

    Стало известно об ударе дрона по Монументу Независимости в центре Киева

    Вопрос гостьи передачи поставил доктора Мясникова в тупик

    На «Оскаре» впервые вручили статуэтку в новой категории

    Летевшие из России в ОАЭ самолеты посадили в других странах из-за атаки БПЛА

    Все новости
