Растерзанного тигром фермера нашли благодаря тюрбану

В Индии тигр съел 45-летнего фермера

В буферной зоне национального парка Дудхва, Индия, нашли фермера, растерзанного тигром. Об этом пишет Hindustan Times.

45-летний фермер Прагат Сингх отправился работать на поле сахарного тростника вечером 6 марта и так и не вернулся домой. Семья пыталась найти его ночью, но не смогла ничего увидеть в темноте и оставила поиски до следующего дня.

Утром родственники пропавшего отправились в парк вместе с неравнодушными местными жителями. Вместе они наткнулись на тюрбан и обувь Сингха. Продолжив путь, они нашли останки фермера. Прибывшие специалисты определили, что на Сингха напал тигр и съел некоторые части его тела.

С начала года Сингх стал третьей жертвой нападения дикого животного в парке Дудхва. 2 марта в той же буферной зоне леопард растерзал 14-летнего мальчика. 11 января в том же районе неизвестная кошка расправилась с 35-летней женщиной.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигры за день растерзали двух человек. В местах нападений власти усилили патрулирование и установили фотоловушки и видеокамеры.

