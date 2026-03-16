Русские дома пообещали не бросать

19:11, 16 марта 2026

«Лента.ру»: Россотрудничество обещает не бросать Русские дома на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на работу Русских домов в регионе. Об этом «Ленте.ру» в Россотрудничестве.

«Русские дома в беде не бросают. В условиях текущего конфликта на Ближнем Востоке представительства Россотрудничества в Египте, Иордании, а также представитель в составе посольства России в ОАЭ продолжают свою работу в штатном режиме», — указали в ведомстве.

В Россотрудничестве отметили, что сейчас Русские дома заняты в основном организацией «гуманитарных акций, инициированных местными партнерскими благотворительными организациями и объединениями соотечественников». В частности, сотрудники Русского дома в Бейруте сдали кровь для пострадавших в результате удара Израиля по Ливану.

Ранее Израиль атаковал Русский дом в Ливане. Здание оказалось полностью разрушено.

В Россотрудничестве назвали израильский удар ничем не спровоцированной агрессией.

