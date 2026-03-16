Женщина провела почти полгода в тюрьме из-за ошибки искусственного интеллекта

В США женщину продержали в тюрьме 4 месяца из-за ошибки ИИ

В США 50-летнюю женщину арестовали на глазах у внуков и продержали в камере почти полгода из-за ошибки искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудница полиции Фарго использовала программу автоматического распознавания лиц, чтобы найти мошенницу, снявшую с чужих счетов десятки тысяч долларов по поддельному военному удостоверению в Северной Дакоте. Программа проанализировала данные с камер и выдала единственное совпадение — жительницу штата Теннесси Анжелу Липпс. Несмотря на то что Липпс никогда не была в Северной Дакоте, полицейские арестовали ее и отправили в тюрьму, где она провела четыре месяца в ожидании экстрадиции в другой штат.

Только после того как адвокат предоставил банковские выписки, подтверждающие, что она находилась в двух тысячах километров от места преступления в момент его совершения, суд закрыл дело и выпустил женщину. Однако за время заключения Липпс потеряла дом, машину и собаку.

Ранее британская полиция два дня искала гражданина Эфиопии Хадуша Кебату, которого приговорили к году заключения за изнасилование 14-летней девочки. Мужчину по ошибке выпустили из тюрьмы в графстве Эссекс 24 октября.