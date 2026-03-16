Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:40, 16 марта 2026

Женщина провела почти полгода в тюрьме из-за ошибки искусственного интеллекта

Антонина Черташ
Фото: MediaNews Group / Reading Eagle via Getty Images

В США 50-летнюю женщину арестовали на глазах у внуков и продержали в камере почти полгода из-за ошибки искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудница полиции Фарго использовала программу автоматического распознавания лиц, чтобы найти мошенницу, снявшую с чужих счетов десятки тысяч долларов по поддельному военному удостоверению в Северной Дакоте. Программа проанализировала данные с камер и выдала единственное совпадение — жительницу штата Теннесси Анжелу Липпс. Несмотря на то что Липпс никогда не была в Северной Дакоте, полицейские арестовали ее и отправили в тюрьму, где она провела четыре месяца в ожидании экстрадиции в другой штат.

Только после того как адвокат предоставил банковские выписки, подтверждающие, что она находилась в двух тысячах километров от места преступления в момент его совершения, суд закрыл дело и выпустил женщину. Однако за время заключения Липпс потеряла дом, машину и собаку.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Ранее британская полиция два дня искала гражданина Эфиопии Хадуша Кебату, которого приговорили к году заключения за изнасилование 14-летней девочки. Мужчину по ошибке выпустили из тюрьмы в графстве Эссекс 24 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    Жена Бари Алибасова-младшего заявила о наличии доказательств его насилия

    Great Wall начнет производство популярного внедорожника в России

    Корабль «Прогресс МС-31» покинет МКС

    В России указали на ошибку администрации Трампа

    ВС России нанесли серию ударов по промышленным предприятиям Харькова

    Следившей за российскими военными подразделениями украинской шпионке дали срок

    В окружении Трампа раскаялись из-за нападения на Иран

    В России обвинили ВСУ в нарушении Женевских конвенций

    Правительственная комиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok