Коростелев рассказал о провокации со стороны лыжника из Прибалтики на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о провокации со стороны соперника из Прибалтики на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года. Его слова приводит Sports.

Единственный негативный инцидент произошел во время интервью эстонскому каналу, которое Коростелев давал на русском языке. Мимо проходил спортсмен из стран Балтии и предложил спросить россиянина о боевых действиях. Россиянин подчеркнул, что на провокацию никто не отреагировал.

Коростелев был единственным представителем мужской сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде-2026. Лучшим результатом россиянина стало четвертое место в скиатлоне.

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен фразой «русские ребята — такие же» оценил допуск россиян до международных турниров. Он отметил, что Коростелев хорошо говорит по-английски, благодаря чему иностранные спортсмены отлично принимают его на турнирах.