Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:45, 17 марта 2026

Малкин сделал дубль в первом матче после дисквалификации

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ron Chenoy / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Встреча стала первой для Малкина после дисквалификации. Россиянин был признан первой звездой игрового дня. Он вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Матч завершился победой «пингвинов» со счетом 7:2. Кроме Малкина заброшенными шайбами также отметились Энтони Манта, Эльмер Седерблом, Эрик Карлссон, Брайан Раст и Ноэль Аччари.

В ночь на 6 марта в матче с «Баффало Сейбрс» Малкин ударил клюшкой по лицу защитника команды соперника Расмуса Далина. Россиянин был удален до конца встречи. Из-за этого позднее форвард получил пятиматчевую дисквалификацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok