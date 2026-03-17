Мексика выразила готовность принять матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.
«Это обсуждается с Международной федерацией футбола (ФИФА). Если это осуществимо, зачем им ехать в США, если они могут провести турнир здесь, в Мексике. Это рассматривается. Для Мексики нет никаких неудобств», — сказала Шейнбаум.
Сборная Ирана должна сыграть на американской территории с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о возможном выступлении команды на ЧМ. «У нас определенно нет возможности участвовать в подобном»», — отметил он. После того как президент США Дональд Трамп заявил о неуместности участия иранцев на чемпионате мира, Доньямали добавил, что из числа участников планетарного форума нужно исключить самих американцев, так как они не могут, по его мнению, обеспечить безопасность.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных. Иран уже завоевал путевку на турнир.