Президент Мексики Шейнбаум заявила, что страна готова принять игры Ирана на ЧМ

Мексика выразила готовность принять матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.

«Это обсуждается с Международной федерацией футбола (ФИФА). Если это осуществимо, зачем им ехать в США, если они могут провести турнир здесь, в Мексике. Это рассматривается. Для Мексики нет никаких неудобств», — сказала Шейнбаум.

Сборная Ирана должна сыграть на американской территории с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о возможном выступлении команды на ЧМ. «У нас определенно нет возможности участвовать в подобном»», — отметил он. После того как президент США Дональд Трамп заявил о неуместности участия иранцев на чемпионате мира, Доньямали добавил, что из числа участников планетарного форума нужно исключить самих американцев, так как они не могут, по его мнению, обеспечить безопасность.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных. Иран уже завоевал путевку на турнир.