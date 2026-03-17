16:14, 17 марта 2026

Одна из самых красивых девушек России назвала себя гадким утенком

Юлия Юткина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Обладательница титула «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева призналась, что в детстве не была красивой. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«До 15 лет я была абсолютным гадким утенком. Я начала раскрываться как девушка только после подросткового периода. В детстве я никогда не была самой яркой или красивой девочкой в компании», — объяснила Алексеева.

Впервые она поучаствовала в конкурсе красоты только в 16 лет и уже спустя два года была признана одной из самых красивых девушек России. Она выиграла в конкурсе «Мисс Россия-2024» и вошла в топ-12 участниц «Мисс Вселенная».

Материалы по теме:
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
6 октября 2024
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
«До 15 лет я была гадким утенком». Одна из самых красивых девушек мира — об «отмене» на «Мисс Вселенная» и цене победы
Сегодня

По словам Алексеевой, она благодарна тому, что ее красота проявилась не сразу. «Именно отсутствие раннего восхищения моей внешностью помогло мне сформировать адекватную самооценку и не полагаться только на красоту», — объяснила она. Девушке не нравятся комплименты внешности, ей гораздо приятнее слышать, что она интересный собеседник и развитая личность.

Ранее Валентина Алексеева ответила на обвинения хейтеров, которые утверждали, что ее тонкая талия — результат обработки фотографий в фоторедакторе. Она опубликовала видео закулисья «Мисс БРИКС», на котором видна ее фигура без какой-либо ретуши.

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    Россиян предупредили об опасностях во враждебных странах Европы

    Любовь к острой пище связали с развитием одного вида рака

    В Госдуме отреагировали на срыв выступления российской балерины в Риме

    Россиян предупредили об опасном половодье

    В Госдуме приняли поправки в закон о штрафах за отсутствие ОСАГО

    Назван срок полного исчезновения сугробов в Москве

    Блогер Лерчек закрыла долг перед налоговой

    Телеведущая согласилась сняться в популярном шоу и испытала мучения

    Раскрыты детали атаки Израиля на серого кардинала Ирана

    Все новости
