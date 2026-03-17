Бывший футболист «Спартака» Промес признал, что ударил ножом двоюродного брата

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес признался в нападении на двоюродного брата. Об этом сообщает Nu.no.

Сегодня Апелляционный суд Амстердама проводит очередное досудебное заседание по делу Промеса. По словам новых адвокатов футболиста, тот признался, что ударил ножом в колено двоюродного брата во время семейной вечеринки в 2020 году. Адвокаты также настаивают на том, что это была самооборона и поэтому игрок не заслуживает наказания.

34-летнего Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на двоюродного брата. Слушания по его делу пройдут 30 ноября, 2 и 4 декабря 2026 года.

Промеса задержали в Дубае в феврале 2024 года, где он находился на сборах «Спартака». Впоследствии Нидерландам, чьим гражданином является бывший игрок красно-белых, удалось экстрадировать его на родину. Там Промеса приговорили к 7,5 года тюремного заключения.

Футболист из Нидерландов является лучшим бомбардиром «Спартака» в истории выступлений команды в чемпионатах России. В составе москвичей он провел 235 матчей, в которых забил 114 голов и сделал 59 результативных передач.