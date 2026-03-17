В Финляндии оценили возможность бойкота Кубка мира по хоккею из-за допуска России

В Финляндии заявили, что не обсуждали бойкот Кубка мира из-за допуска России

Президент Финской федерации хоккея Мика Пакаинен оценил возможность бойкота Кубка мира по хоккею 2028 года из-за допуска сборной России. Его слова приводит Iltalehti.

Пакаинен заявил, что не обсуждал с Национальной хоккейной лигой участие России в Кубке мира. Он подчеркнул, что участие российских хоккеистов нежелательно, добавив, что при этом Финляндия не является организатором турнира.

Ранее издание iDNES.cz сообщило, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют Кубок мира 2028 года, если до турнира допустят национальную команду России. Отмечается, что НХЛ проинформирована о позиции трех европейских стран.

Кубок мира 2028 года пройдет в Канаде и Чехии. Ожидается, что в Кубке мира-2028 примут участие восемь сборных. Вопрос об участии российской команды, по словам комиссионера НХЛ Гэри Бэттмана, пока не решен.