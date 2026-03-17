В Финляндии оценили возможность бойкота Кубка мира по хоккею из-за допуска России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:58, 17 марта 2026

В Финляндии заявили, что не обсуждали бойкот Кубка мира из-за допуска России
Анастасия Борисова
Игроки сборной Финляндии. Фото: Perry Nelson / Reuters

Президент Финской федерации хоккея Мика Пакаинен оценил возможность бойкота Кубка мира по хоккею 2028 года из-за допуска сборной России. Его слова приводит Iltalehti.

Пакаинен заявил, что не обсуждал с Национальной хоккейной лигой участие России в Кубке мира. Он подчеркнул, что участие российских хоккеистов нежелательно, добавив, что при этом Финляндия не является организатором турнира.

Ранее издание iDNES.cz сообщило, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют Кубок мира 2028 года, если до турнира допустят национальную команду России. Отмечается, что НХЛ проинформирована о позиции трех европейских стран.

Кубок мира 2028 года пройдет в Канаде и Чехии. Ожидается, что в Кубке мира-2028 примут участие восемь сборных. Вопрос об участии российской команды, по словам комиссионера НХЛ Гэри Бэттмана, пока не решен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    В Иране пригрозили расправой пользователям Starlink

    Украина согласилась чинить «Дружбу» на деньги европейцев

    Россиянин получил три года колонии за сообщение в мессенджере

    Три вековых рекорда побили в Москве

    Россиянам назвали улучшающий работу мозга быстрый в приготовлении суп

    Желающим избежать сонливости после обеда дали три совета

    Зеленский отправил сигнал Орбану через Бухарест

    Южная Корея задумалась о возобновлении покупки российской нефти

    Жирков пожаловался на рост цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok