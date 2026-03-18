16:29, 18 марта 2026Спорт

16-кратный чемпион мира по шахматам признался в возможности отъезда из СССР

Экс-чемпион мира по шахматам Карпов рассказал, как ему предлагали уехать из СССР
Владислав Уткин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

16-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов признался в возможности отъезда из СССР. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Мне предлагали остаться в другой стране. В какой? Да я не помню. Это на Олимпиаде во Франции было в 1974 году, когда я к матчу с Фишером шел. Говорилось, что просто из России, из Советского Союза уехать. Я сказал, что я не думаю об этом», — сказал Карпов.

Ранее Карпов одобрил лишение звания гроссмейстера и мастера спорта России шахматиста Владимира Федосеева. Он мотивировал это тем, что Федосеев решил покинуть страну и начать выступать за Словению.

Карпов является 12-м чемпионом мира. Кроме того, он выиграл на 185 международных турнирах.

