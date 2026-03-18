Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 18 марта 2026

66-летний учитель четыре года устраивал дома вечеринки с проститутками для всех желающих

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В США судят пожилого учителя из штата Нью-Йорк, который четыре года устраивал дома вечеринки с проститутками. Об этом сообщает New York Post.

На скамье подсудимых оказался 66-летний Эрик Симпсон — ветеран Национальной гвардии Нью-Йорка и бывший учитель информатики. По версии следствия, с 2021 года по конец 2025-го он фактически был содержателем борделя.

По данным следствия, Симпсон нанимал проституток, а затем рассылал желающим приглашения к себе домой. В письмах он называл секс-работниц «танцовщицами», а деньги за ночь в их компании — «добровольным пожертвованием за услуги». Кроме того, Симпсон брал с гостей плату за вход, распределял их по комнатам и подбирал места для парковки подальше от дома.

Известно, что мужчина прослужил в нацгвардии 29 лет. Его командировали в Кувейт, Ирак и Афганистан. Военную карьеру он завершил в 2010 году, после чего работал учителем английского языка и информатики в родном штате.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина провел вечер с проституткой и попал в тюрьму. Он отказался платить, и девушка обвинила его в изнасиловании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Совбеза

    66-летний учитель четыре года устраивал дома вечеринки с проститутками для всех желающих

    ВМС Польши отказались пускать «вперед батьки в пекло»

    Названа стоимость лечения рака в России

    Иран атаковал ракетами Дубай

    Орбан назвал победителей в конфликте на Украине

    ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана

    Несколько взрывов услышали жители российского региона

    Никогда не занимавшаяся сексом 39-летняя женщина объяснила воздержание

    В США заявили о наращивании военной помощи России Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok