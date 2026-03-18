14:52, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Детей Лерчек отправили жить к отцу на время ее лечения

Дети блогера Лерчек проживают с ее бывшим мужем, пока она проходит лечение
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший муж Лерчек (Валерия Чекалина) Артем Чекалин рассказал, что дети живут с ним, пока блогер проходит лечение. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам бывшего мужа Лерчек, когда ее временно отпускают домой, детей отправляют к ней.

«Дети проживают со мной, и в те моменты, когда Валерию выписывают, они сразу идут к ней», — рассказал Чекалин. Он добавил, что семья и друзья сплотились, делая все возможное, чтобы помочь блогерше.

Чекалины, обвиняемые в незаконном выводе 250 миллионов рублей из страны, развелись в июле 2024 года после 12 лет брака. У пары есть трое детей.

Ранее у Чекалиной обнаружили злокачественную опухоль — рак желудка четвертой стадии с метастазами в разных органах. 13 марта Лерчек госпитализировали, она будет проходить курс химиотерапии в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина.

В связи с этим суд отпустил Лерчек из-под домашнего ареста, а уголовное дело в отношении нее приостановили. Тем временем дело в отношении Артема Чекалина продолжается.

