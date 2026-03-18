Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает сайт турнира.

32-летний форвард оформил хет-трик в матче с «Сиэтл Кракен», в котором его команда выиграла со счетом 6:2. Кроме того, Кучеров сделал две результативных передачи.

Таким образом, Кучеров набрал в текущем сезоне 111 (37+74) очков и вышел на второе место в гонке бомбардиров, потеснив оттуда форварда «Колорадо Эвеланш» Нэйтана Маккиннона. От ее лидера, капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, он отстает на четыре балла. Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на то, что россиянин станет самым результативным игроком регулярного чемпионата, с коэффициентом 3,50.

Этот хет-трик стал седьмым в североамериканской карьере Кучерова. Кроме того, он в третьем сезоне подряд забрасывает минимум по 35 шайб.