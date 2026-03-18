Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:59, 18 марта 2026

Главный тренер ПСЖ Энрике назвал россиянина Сафонова вратарем высшего уровня
Владислав Уткин

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал россиянина Матвея Сафонова вратарем высшего уровня. Его слова приводит Le Figaro.

«В Лиге чемпионов невозможно победить на выезде, особенно в плей-офф, без вратаря высшего уровня. У нас есть Сафонов, а также [Люка] Шевалье. Мне повезло иметь таких хороших вратарей», — сказал Энрике.

Ранее французские СМИ назвали Сафонова лучшим игроком второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — ПСЖ. Парижане победили в нем со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию турнира, а сам россиянин сделал девять сейвов и выполнил голевую передачу на нападающего своей команды Хвичу Кварацхелия.

ПСЖ прошел «Челси» по итогам двухматчевого противостояния с общим счетом 8:2. В 1/4 финала подопечные Луиса Энрике встретятся с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай». Первый матч четвертьфинала пройдет 7 или 8 апреля, ответная игра состоится 14 или 15 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok