Главный тренер ПСЖ назвал Сафонова вратарем высшего уровня

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал россиянина Матвея Сафонова вратарем высшего уровня. Его слова приводит Le Figaro.
«В Лиге чемпионов невозможно победить на выезде, особенно в плей-офф, без вратаря высшего уровня. У нас есть Сафонов, а также [Люка] Шевалье. Мне повезло иметь таких хороших вратарей», — сказал Энрике.
Ранее французские СМИ назвали Сафонова лучшим игроком второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — ПСЖ. Парижане победили в нем со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию турнира, а сам россиянин сделал девять сейвов и выполнил голевую передачу на нападающего своей команды Хвичу Кварацхелия.
ПСЖ прошел «Челси» по итогам двухматчевого противостояния с общим счетом 8:2. В 1/4 финала подопечные Луиса Энрике встретятся с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай». Первый матч четвертьфинала пройдет 7 или 8 апреля, ответная игра состоится 14 или 15 апреля.