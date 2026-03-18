Курс доллара к рублю достиг максимума с конца сентября

Курс доллара на межбанке превысил 84 рубля впервые с 26 сентября

В среду, 18 марта, курс доллара на российском межбанковском рынке перешел к резкому росту и на пике превысил 84 рубля, чего не наблюдалось с 26 сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

К 17:30 по московскому времени котировки американской валюты стабилизировались в районе 83,87 рубля. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 1,81 процента, или 1,49 рубля.

Рубль продолжает стремительно слабеть и к другим валютам. Так, курс евро на рынке Форекс превысил 96 рублей впервые с 31 декабря 2025-го, а котировки юаня на Московской бирже достигли годового максимума, поднявшись до 12,17 рубля.

Аналитики связывают ослабление рубля к ведущим мировым расчетным единицам с рядом факторов. К числу основных причин эксперты отнесли падение нефтегазовых доходов, остановка продажи валюты Минфином из-за готовящегося пересмотра бюджетного правила, а также рост спроса на доллары и юани со стороны российских импортеров. Кроме того, давление на рубль оказывает ожидание участниками рынка снижения ключевой ставки Центробанком.