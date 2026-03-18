Польша выдаст Украине сотрудника Эрмитажа из-за раскопок в Крыму. В России назвали тварями тех, кто принял это решение

В Варшаве решили выдать Украине российского археолога, специалиста Эрмитажа Александра Бутягина. Он известен тем, что проводил раскопки на Крымском полуострове.

«Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции», — передало агентство РИА Новости заявление близких ученого.

Украина потребовала передать ей задержанного в Польше российского археолога в конце декабря. Бутягина незадолго до этого остановили в Варшаве.

Его обвинили в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал специалист, напомнила, что он проводил раскопки на Крымском полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

Решивших экстрадировать Бутягина на Украину назвали тварями

Своим мнением насчет произошедшего с ученым из Эрмитажа поделился глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он резко высказался о тех, кто принял решение об экстрадиции россиянина.

Вот твари же. Просто твари Евгений Примаков глава Россотрудничества

По его словам, польские власти «реально решили отдать ученого — не политика, не военного человека, а ученого — на буквально мучения и смерть».

Также глава Россотрудничества выразил мнение о необходимых ответных мерах. Он считает необходимым, чтобы «диппредставительствам и компаниям, официальным и частным лицам из Польши было в России максимально плохо». Примаков признал, что такой подход могут назвать «захватом заложников», но другого выбора в отношении государства, которое «скармливает людей чертям», не остается.

В МИД России сделали заявление по выдаче российского ученого Украине

Тем временем решение польской стороны прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тогда же дипломат отметила, что Россия станет добиваться возвращения российского археолога на родину.

Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину Мария Захарова официальный представитель МИД России

По словам дипломата, речь идет о политическом процессе. У него, этого процесса, «нет каких-либо правовых оснований».

В январе МИД России вызвал посла Польши Кшиштофа Краевского. В министерстве дипломатическому работнику выразили решительный протест в связи с задержанием в Варшаве российского археолога. Тогда же там потребовали «немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима».