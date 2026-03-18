18:44, 18 марта 2026

Получивший мандат Жириновского депутат прокомментировал исключение из ЛДПР

Исключенный из ЛДПР Свинцов заявил, что пока останется в думской фракции
Никита Абрамов
Никита Абрамов
Андрей Свинцов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Исключенный из ЛДПР депутат Андрей Свинцов заявил, что пока остается в думской фракции партии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня было именно партийное решение принято — исключение из партии. Исключение из фракции — это отдельная процедура», — пояснил он.

В среду 18 марта президиум высшего совета ЛДПР принял решение об исключении Свинцова из партии. Это объяснили действиями, порочащими репутацию фракции, массовыми жалобами россиян, а также требованиями всех партийных региональных отделений.

Свинцов получил мандат основателя ЛДПР Владимира Жириновского после его смерти в 2022 году. До этого он уже был депутатом Госдумы VI и VII созывов.

Свинцов неоднократно комментировал меры Роскомнадзора в отношении Telegram, а также ограничения мобильного интернета в России. В частности, парламентарий заявлял, что мессенджер Павла Дурова могут признать в России пособником террористов. Также он подчеркивал, что ситуация с Telegram в России приходит к своему логическому завершению после слов президента страны Владимира Путина о том, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) используются неподконтрольные государству виды связи.

