Наука и техника
04:30, 18 марта 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор ухудшения состояния полости рта

Front Dent Med: Лечение гипертонии снижает риск ухудшения состояния полости рта
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: klyots / Shutterstock / Fotodom  

Китайские исследователи обнаружили связь между тем, насколько пожилые люди контролируют гипертонию, и состоянием их полости рта. Оказалось, что у пациентов, которые хуже следят за своим заболеванием, чаще развивается так называемая оральная хрупкость — ухудшение жевания, речи и других функций полости рта. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Dental Medicine.

В исследовании приняли участие 740 пожилых пациентов с гипертонией из медицинских учреждений провинции Цзянсу. Участников опросили о том, как они контролируют свое заболевание, а также оценили уровень тревожности, состояние питания и признаки ухудшения функций полости рта.

Анализ показал, что люди, которые хуже контролируют давление — например, нерегулярно принимают лекарства или меньше следят за своим состоянием — чаще сталкиваются с тревожностью и проблемами питания. Эти факторы, в свою очередь, повышают риск нарушений жевания, речи и других функций полости рта.

По словам ученых, результаты показывают, что поддержка пожилых пациентов с гипертонией должна включать не только лечение давления, но и помощь в снижении тревожности и поддержании полноценного питания. Такой комплексный подход может помочь сохранить здоровье полости рта и общее качество жизни в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что пародонтит повышает риск диабета, болезни Альцгеймера и артрита.

