Резко похудевшая Ирина Дубцова раскрыла секреты стройности

Певица Ирина Дубцова назвала гормоны и большой теннис секретом стройности

Российская певица Ирина Дубцова, которая резко сбросила вес, раскрыла секреты стройности. Интервью публикует «КП-Санкт-Петербург».

43-летняя знаменитость подчеркнула, что в похудении ей помог врач-эндокринолог. «У меня прекрасный врач, который вылечил мою щитовидку. Я об этом много раз говорила», — уточнила звезда. В то же время Дубцова отметила, что практически не употребляет алкоголь.

Действенными методами певица назвала любовь, гормоны и большой теннис. Однако Дубцова также высказалась по поводу препаратов для похудения.

«Положительно отношусь и к уколам для похудения, но любое вмешательство должно проходить под наблюдением специалистов, со сданными анализами. Когда-то давно я сама пробовала колоть, а потом прекрасный эндокринолог вылечил мою щитовидку, с которой я мучилась много лет, и вес нормализовался», — заключила она.

В январе Ирина Дубцова нарядилась в нелюбимый бренд почти на полмиллиона рублей. Знаменитость разместила кадры, сделанные во время шопинга в Дубае.

