Россиянин потерял миллион рублей из-за «Манчестер Сити»

19:43, 18 марта 2026Спорт

Россиянин лишился миллиона рублей из-за ставки на матч Лиги чемпионов
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heppell / Reuters

Клиент букмекерской конторы поставил один миллион рублей на то, что английский «Манчестер Сити» забьет не менее двух голов мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Ставка вошла в экспресс с коэффициентом 1,50, общий коэффициент купона — 2,10. Россиянин лишился суммы, несмотря на то что букмекеры видели фаворитами хозяев. Победа «Сити» шла с коэффициентом 1,45.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. По сумме двух встреч в 1/4 финала Лиги чемпионов вышла испанская команда.

Ранее клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей из-за победы московского ЦСКА над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Россиянин сделал ставку на успех «Трактора» в основное время с коэффициентом 3,70.

    Последние новости

    В России заявили о крупнейшем энергетическом кризисе

    Россиянам назвали самые распространенные проблемы «возрастных» машин

    В Пентагоне оценили военную мощь России

    Малышева предупредила одну группу людей о риске 13 видов рака

    Женщина лишилась сестры-близнеца и возлюбленного при восхождении на гору в Австралии

    Пасынок российского рок-музыканта раскрыл подробности о двойной расправе

    В Минздраве ответили на информацию об отправке к психологу не планирующих детей женщин

    Ситуацию на топливном рынке в России назвали контролируемой

    Обнаружен простой способ замедлить старение мозга

    Югославская принцесса с сообщницей выманили у пенсионера 5,5 миллиона рублей

    Все новости
