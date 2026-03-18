Россиянин потерял миллион рублей из-за «Манчестер Сити»

Россиянин лишился миллиона рублей из-за ставки на матч Лиги чемпионов

Клиент букмекерской конторы поставил один миллион рублей на то, что английский «Манчестер Сити» забьет не менее двух голов мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Ставка вошла в экспресс с коэффициентом 1,50, общий коэффициент купона — 2,10. Россиянин лишился суммы, несмотря на то что букмекеры видели фаворитами хозяев. Победа «Сити» шла с коэффициентом 1,45.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. По сумме двух встреч в 1/4 финала Лиги чемпионов вышла испанская команда.

Ранее клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей из-за победы московского ЦСКА над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Россиянин сделал ставку на успех «Трактора» в основное время с коэффициентом 3,70.