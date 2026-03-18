10:53, 18 марта 2026

Российских бадминтонистов не пустили на чемпионат Европы

Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Владислав Уткин

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Российских бадминтонистов не пустили на чемпионат Европы из соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Руководство Европейской конфедерации бадминтона (Badminton Europe) решило отказать россиянам по причине "невозможности обеспечить безопасность". С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать», — отметил источник агентства.

Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в испанском городе Уэльва. Соревнования состоятся с 6 по 12 апреля.

Отмечается, что за последние годы Испания неоднократно проводила турниры по разным видам спорта с участием россиян и белорусов, но ни на одном из них проблем с безопасностью спортсменов не возникло. Сейчас нейтральный статус есть у четырех российских бадминтонистов: Родиона Алимова, Максима Оглоблина, Анастасии Боярун и Дарьи Харлампович.

Ранее российских сурдлимпийцев в возрасте до 18 лет допустили до международных турниров. Спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях среди глухих с флагом и гимном.

