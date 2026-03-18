Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:27, 18 марта 2026Интернет и СМИ

Telegram заблокировал более ста тысяч каналов и групп

Евгения Наумова
Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock / Fotodom

Мессенджер Telegram заблокировал более ста тысяч каналов и групп за сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

За 17 марта модераторы Telegram заблокировали 114,3 тысячи сообществ. На сайте отмечается, что такую меру применили в отношении групп и каналов, которые нарушают правила мессенджера, в частности, содержат подстрекательства к насилию или распространяют запрещенные материалы.

Ранее стало известно, что Telegram заблокировал более 187 тысяч каналов и групп. Перед этим сервис ограничил доступ более чем к 235 тысячам сообществ с запрещенным контентом.

10 февраля сообщалось, что работу Telegram в России замедляют. Мессенджеру грозят многомиллионные штрафы за неудаление запрещенной информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok