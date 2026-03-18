Мессенджер Telegram заблокировал более ста тысяч каналов и групп за сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

За 17 марта модераторы Telegram заблокировали 114,3 тысячи сообществ. На сайте отмечается, что такую меру применили в отношении групп и каналов, которые нарушают правила мессенджера, в частности, содержат подстрекательства к насилию или распространяют запрещенные материалы.

Ранее стало известно, что Telegram заблокировал более 187 тысяч каналов и групп. Перед этим сервис ограничил доступ более чем к 235 тысячам сообществ с запрещенным контентом.

10 февраля сообщалось, что работу Telegram в России замедляют. Мессенджеру грозят многомиллионные штрафы за неудаление запрещенной информации.