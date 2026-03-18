ЦСКА вернется из Краснодара в Москву через Ставрополь

ЦСКА не смог вылететь из Краснодара, команда вернется в Москву через Ставрополь

ЦСКА не смог вылететь из Краснодара после матча Кубка России с одноименным клубом, команда вернется в Москву через Ставрополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям «армейцев» Кирилла Брейдо.

«Так как аэропорт Краснодара на текущий момент закрыт, нет информации, что в течение дня его откроют, команда перенесла аэропорт отправления и выехала из Краснодара в Ставрополь. Вылет из аэропорта Ставрополя запланирован на вечер», — сказал Брейдо.

ЦСКА не смог вылететь из Краснодара, так как местный аэропорт закрыли из-за угрозы БПЛА. Вылет команды должен был состояться утром, но его перенесли на дневное время.

Красно-синие проиграли «Краснодару» во втором матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева, победив по сумме двух матчей с общим счетом 5:3, вышли в финал, где встретятся с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Спартак».