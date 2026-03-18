В США заявили о беспрецедентном предложении Ирану по урану. Исламской Республике были готовы бесплатно и на постоянной основе поставлять низкообогащенный уран, пригодный для использования в энергетических реакторах.

Как отметило издание The New York Times (NYT), ситуация с запасами вещества в Иране настолько сложная, что Вашингтон может вернуться к предложению, сделанному главой иранского МИД Аббасом Аракчи незадолго до атаки. Тогда сообщалось, что Тегеран готов переработать весь имеющийся у него ядерный материал до уровня, используемого в ядерных реакторах, под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но не позволит вывозить его из страны.

Представители США на переговорах — зять президента страны Джаред Кушнер и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф — отвергли эту идею, подчеркнув, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить запасы ядерного топлива. При этом, как отмечает издание со ссылкой на источники, американские переговорщики предложили альтернативу: США будут поставлять Ирану низкообогащенный уран, пригодный для использования в энергетических реакторах, на постоянной основе и бесплатно.

Путин предложил вывезти уран из Ирана в Россию

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил вывезти уран из Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке. Речь шла о почти 450 килограммах обогащенного до 60 процентов урана. В течение нескольких недель его можно дообогатить и создать более чем 10 ядерных бомб, поясняет издание.

Но, по данным Axios, полученным от неназванного американского чиновника, Трамп отклонил предложение Путина в связи с тем, что США нужно обеспечить безопасность урана.

Издание напомнило, что Россия уже хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года и обладает техническими возможностями для приема этого материала.

Президент России Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Иран не пойдет на полное прекращение обогащения урана и вывоз его запасов из страны

Высокопоставленный иранский чиновник заявлял, что Иран не пойдет на полное прекращение обогащения урана и вывоз его запасов за пределы страны. Как сообщил Аракчи, страна будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. «Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении [урана] и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — сказал он.

При этом глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами отметил, что Иран готов снизить уровень обогащения имеющихся в стране запасов 60-процентного урана в ответ на отмену санкций со стороны США.

Ранее Аракчи признался, что запасы обогащенного урана, которыми располагал Иран, после атак Израиля и США оказались под обломками ядерного объекта. Их возможно извлечь только под строгим контролем МАГАТЭ. Но пока у Исламской Республики нет действующей ядерной программы и планов по извлечению урана из-под обломков.